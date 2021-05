900.000 morts du Covid-19 aux États-Unis ? Pour Anthony Fauci, la mortalité a sans "aucun doute" été sous-évaluée

Des chiffres très en deçà de la réalité. Anthony Fauci a affirmé dimanche que le bilan humain du Covid-19 aux États-Unis était sans "aucun doute" sous-évalué. Le virus aurait ainsi tué bien plus de 581.000 personnes dans le pays le plus endeuillé au monde. Interrogé sur une nouvelle étude publiée cette semaine par l'Université de Washington, qui table sur plus de 900.000 morts américains depuis le début de la pandémie, le conseiller médical de la Maison Blanche n'a pas entièrement confirmé ces données, sans pour autant les réfuter.

S'il estime la sous-évaluation des décès "très probable", il préfère rester prudent sur les chiffres. "Ce modèle évoque un bilan significatif" de 900.000 morts, "cela place la sous-évaluation à un niveau un peu plus élevé que je l'aurais pensé, mais parfois les modèles sont corrects, parfois un peu moins", souligne le scientifique. "Mais je pense que cela ne fait aucun doute que nous avons sous-évalué et nous sommes toujours en train de sous-évaluer" la mortalité", assène-t-il, évoquant une pandémie "historique".

Avec plus de 32 millions de cas et 581.000 morts officiellement enregistrés, les États-Unis présentent le bilan humain le plus lourd dans le monde. Toutefois, grâce notamment à une campagne de vaccination menée tambour battant, les contaminations et les décès ont chuté depuis le mois de janvier. Après un léger rebond lors des vacances de printemps, la baisse a repris mi-avril. "Nous sommes à un tournant", considère le coordinateur de la lutte contre le Covid-19 à la Maison Blanche, Jeffrey Zients, sur CNN alors que le pays rouvre progressivement.