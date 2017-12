A 82 ans, un célèbre mafieux new-yorkais finalement pris dans les mailles de la justice

En 2015, il avait été jugé pour sa participation présumée au célèbre braquage de la Lufthansa, un casse qui date du 11 décembre 1978. 5 millions de dollars en espèces et 1 million en bijoux acheminés par la compagnie allemande Lufthansa avaient été dérobés à l'aéroport John F. Kennedy de New York. Un jury populaire l'avait finalement déclaré non coupable de ces faits, ainsi que de l'accusation d'avoir étranglé en 1969, à l'aide d'une chaîne pour chiens, un autre mafieux, Paul Katz, qu'il soupçonnait d'être un informateur de la police.