À Beyrouth, la piste accidentelle privilégiée et des interrogations autour de l'entrepôt 18

À Beyrouth, l'émotion suite aux explosions meurtrières qui ont touché la capitale s'accompagne d'une volonté de comprendre les circonstances et les causes de ces explosions. Si le président américain Donald Trump a rapidement réagi en indiquant que ces faits ressemblaient "à un terrible attentat", il ne s'agit à l'heure actuelle pas d'un piste privilégiée. La thèse accidentelle, rapidement évoquée par les autorités libanaises, a pour l'heure les faveurs des enquêteurs, tandis que l'on compare la détonation à un tremblement de terre de 4,5 sur l'échelle de Richter.

Selon nos informations, la quantité de nitrate d’ammonium stockée dans le port aurait bien atteint 2.750 tonnes, ce qui confirme des éléments évoqués jusqu'à présent. Une matière saisie par les douanes en 2014, mais à l'époque en plus grande quantité (de l'ordre de 4.000 tonnes). L’enquête va tenter d'éclairer les nombreuses zones d'ombres qui persistent, et devra notamment parvenir à déterminer comment une partie non négligeable de cet engrais explosif a pu disparaître, sans qu'aucune alarme ne soit tirée. Des policiers français pourraient être envoyés sur place afin d'apporter leur aide aux enquêteurs libanais, en plus des secours déjà annoncés.

À travers un tweet de soutien, le président de la République a en effet annoncé que la France allait porter assistance au Liban. Emmanuel Macron, après avoir témoigné sa "solidarité fraternelle" aux Libanais, a annoncé l'envoi de moyen humains et matériels.