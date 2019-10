A l'aéroport de Barcelone, des heurts entre indépendantistes et forces de l’ordre

CATALOGNE - La condamnation à des peines de prison pour neuf leaders indépendantistes catalans a déclenché un véritable raz-de-marée en Catalogne. Des milliers de militants en colère ont voulu bloquer l’aéroport de Barcelone, mais la police anti-émeutes a chargé à plusieurs reprises.

Lundi 14 octobre, des milliers d'indépendantistes catalans en colère sont descendus dans les rues, après la condamnation de neuf de leurs dirigeants à des peines de prison pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Dès l'annonce des peines allant de 9 à 13 ans de prison, des rassemblements spontanés ont eu lieu dans la métropole catalane avant que les militants ne rejoignent, à l'appel d'un mouvement anonyme baptisé "Tsunami démocratique", l'aéroport pour le bloquer.

La police anti-émeutes a chargé à plusieurs reprises des centaines de militants tentant de pénétrer dans le terminal et jetant pierres et poubelles, a constaté l'AFP. Un manifestant a été arrêté, et 75 personnes ont été blessées, selon les services d'urgence de l'aéroport, qui n'ont pas précisé la gravité de ces blessures. 110 vols ont été annulés, selon le gestionnaire aéroportuaire Aena, tandis que des voyageurs ont été contraints de quitter leurs véhicules sur l'autoroute pour rejoindre le terminal à pied avec leurs valises.