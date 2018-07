À la découverte de Copacabana, la petite princesse des mers

Tout l'été, nous vous faisons découvrir les plus belles étendues de sable fin au monde. Dans cette nouvelle série, cap sur le Brésil et la mythique Copacabana. Une plage à nulle autre pareille avec ses quatre kilomètres de sable blanc. Elle est surnommée la petite princesse des mers.



