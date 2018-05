À la découverte de Cuba, une île à la mode

Cuba s'est transformée depuis quelques années grâce au tourisme. En effet, ce secteur représente 10% des richesses du pays. Eaux de couleur turquoise, population accueillante, ville aux façades colorées, tour en voitures américaines des années 50.... la Havane séduit les visiteurs venus du monde entier. Cette année, le nombre de touristes est estimé à plus de cinq millions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.