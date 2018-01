À la découverte de Palm Springs, l'oasis californienne

C'est une destination très prisée par les touristes et les stars hollywoodiennes. Palm Springs est une ville située dans le désert de Sonora au sud de la Californie. Une oasis où le soleil brille 354 jours par an. Deux heures de voiture la séparent de Los Angeles. Réputée pour ses sources thermales, ses hôtels sophistiqués et ses parcours de golf, elle a attiré deux millions de personnes en 2016.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.