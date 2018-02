À la découverte des Onsen au Japon

Pour se détendre, les Japonais ont un secret bien gardé : la baignade dans un Onsen. Il s'agit de bains chauds, généralement communs, intérieurs ou extérieurs, dont l'eau provient de sources volcaniques. La nudité y est de rigueur et les tatouages sont interdits.



