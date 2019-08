À la découverte du thé des montagnes du Vietnam

Le thé est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde juste après l'eau. Deux Français sur trois en boivent régulièrement. Vous avez peut-être dans vos placards du thé vert, du Ceylan, du Darjeeling ou du thé au jasmin. Mais saviez-vous que comme pour le vin, le thé a, lui aussi, ses grands crus ? L'un des plus précieux se trouve au Vietnam.



