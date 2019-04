À la découverte l'atelier Cornejo, le plus grand vestiaire du cinéma

La friperie de luxe du cinéma mondial se trouve en Espagne. On y trouve tous les costumes possibles et imaginables.C'est là que les équipes des réalisateurs viennent faire leur marché. Dans un hangar de cinq mille mètres carrés, des milliers de tuniques, robes et autres casques de gladiateur sont ordonnés. Ce lieu contient l'une des plus grandes collections de costumes historiques au monde. Elle compte plus d'un demi-million de costumes.



