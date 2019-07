"À la fin, nous étions totalement désespérés" : Carola Rackete revient sur les dix-sept jours passés en mer à bord du Sea-Watch

Car cet accostage illégal n’était ni un geste politique porté par sa seule personne, ni une provocation. Depuis le début de la mission, l’équipage avait convenu de "lignes rouges " face à une situation qui pouvait rapidement devenir "explosive" à cause des conditions de vie à bord. Celles-ci sont particulièrement difficiles notamment à cause du manque d’infrastructures du vaisseau. "Les réfugiés sont presque en prison. Il y a peu de place, pas de sphère privée", explique la jeune femme. Mais aussi du fait des problèmes psychologiques que rencontrent un certain nombre de personnes sauvées des eaux. Des individus "sans espoir", souvent également victimes de "troubles post-traumatiques", à qui l’équipage ne pouvait pas "promettre l’impossible". Parmi les 40 migrants, au moins trois avaient tenté dans le passé de mettre fin à leur jour.





L’attente dans de telles conditions était d’autant plus interminable que "chaque jour, la situation médicale et l’hygiène empiraient". Alors, les tentatives d’actions se sont accumulées, comme celle auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Selon la jeune femme, 34 plaintes ont été déposées par des personnes secourues et elle-même. Parallèlement, de nombreuses requêtes sont envoyées, évidemment au ministère de l’Intérieur italien, mais aussi à Malte, à la France et à l’Allemagne. En vain. "Même politiquement, rien n’a été fait". Des discussions technocratiques bien loin de la réalité en mer, que la capitaine résume, fataliste : "Ces êtres humains, personne n’en veut."