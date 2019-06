La France va-t-elle céder une partie de son territoire à Madagascar ?

En 1976, la République de Madagascar saisit les Nations Unies, qui adopteront deux résolutions non contraignantes en 1979 et 1980. Ces dernières invitaient la France à entamer des discussions entre la France et l’Etat malgache. Toutefois, elles ne furent jamais suivies de faits.





Il faut attendre 2016 pour qu’une commission commune, créée à l’initiative de François Hollande, se penche sur la question, mais sans aucun résultat. L’annonce d’Emmanuel Macron et d’Andry Rajoelina le 29 mai n’est donc ni plus ni moins que la création d’une nouvelle commission similaire à celle de 2016. Impossible donc de conclure à l’avance le résultat des discussions et d’évoquer un abandon de souveraineté français.





Rappelons que les Îles Éparses permettent à la France de disposer d’un espace économique maritime de 640.400 km². Notre pays possède d’ailleurs la seconde zone économique exclusive mondiale, juste derrière les Etats-Unis, avec un total de 10 millions de km². Si Madagascar s’intéresse autant à ces cinq îlots inhabités, c’est en raison des ressources que pourrait réserver leur sous-sol marin, comme des hydrocarbures. La France dispose aussi d’un large espace de pêche convoité par Madagascar.