La France va-t-elle céder une partie de son territoire à Madagascar ?

L’administration des Îles Éparses fût attribuée au ministère de l’Outre-mer par un décret pris le 1er avril 1960, un mois et demi avant l’indépendance de Madagascar. Le statut des Îles Éparses ne change pas jusqu’en 2005, date à laquelle elles sont rattachées au préfet administrateur des TAAF, les Terres australes et antarctiques françaises, basé à la Réunion. Ces cinq îlots sont inhabités, à l’exception d’une présence militaire et scientifique.