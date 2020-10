A la peine dans les sondages, Trump traite Biden de "cinglé"

Vous avez dit "campagne violente" ? Son séjour à l'hôpital à peine fini, le président américain Donald Trump, qui voit s'accumuler les mauvais sondages, a insulté leur bénéficiaire, le démocrate Joe Biden, dans un enchaînement de tweets dont il a le secret.

"C'est un cinglé depuis des années et tout le monde le sait", a tweeté le président américain mercredi 7 octobre, accentuant un peu plus le climat de violence et d'outrances de la campagne présidentielle. "Les médias se retrouvent coincés avec lui et essayent juste de le protéger", a-t-il ajouté. "Vous avez remarqué comme toutes les choses négatives, comme son très faible QI, ne sont plus jamais mentionnées ? Fake News!"