À la rencontre des requins-baleines de Madagascar

Au Nord de Madagascar se trouve le plus grand poisson du monde appelé "Marokintana" ou la Voie lactée. Les requins-baleines se retrouvent dans le canal du Mozambique chaque année pour se nourrir d'un plancton abandon. Le géant des mers est l'un des requins les plus emblématiques à portée palme. Sa présence attire de plus en plus de touristes dans la région.



