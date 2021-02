À Mayotte, la peur d’une épidémie hors de contrôle à cause du variant sud-africain

Du 3 janvier au 3 février, le taux d'incidence est passé de 50 à 415 cas pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 17%. De plus, les patients admis en réanimation sont plus jeunes (entre 45 et 60 ans) et présentent des formes plus graves avec des détresses respiratoires aiguës sévères.

"Compte tenu de la transmissibilité bien plus élevée du variant sud-africain, il est probable que celui-ci atteigne plus facilement des personnes fragiles, générant de plus en plus de formes graves de la maladie", observe pour sa part Santé publique France, tout en précisant qu'"aucun élément scientifique n'indique qu'il serait à l'origine de formes plus sévères ou d'un risque accru de décès chez les personnes infectées".

"Il est fort probable que cette présence de personnes plus jeunes en réanimation s'explique par la présence confirmée des variants 202012/01 (identifié au Royaume-Uni) et 501 (identifié en Afrique du Sud) de la Covid-19", estime le ministère. De son côté, la préfecture pointe que "les délais de séquençage s'élevant à plusieurs jours, le nombre de porteurs de ces variants est en réalité beaucoup plus élevé."

Comment expliquer une circulation du virus, et des variants, aussi fulgurante ? "On est à proximité des Comores, à 70 km des côtes d’Anjouan, et ce n'est un secret pour personne que nos frontières étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire poreuses, les gens vont et viennent des autres îles vers Mayotte. On sait que là-bas, même si on ne sait pas exactement ce qui s'y passe, le variant sud-africain y sévit pas mal", avance Ramlati Ali, députée La République en marche de la première circonscription de Mayotte, auprès de franceinfo. "Et donc, forcément, on s'attendait que cela viendrait à Mayotte et cela n'a pas raté, ce variant circule. Le confinement tout seul ne suffira pas", poursuit-elle.

Alors que la crainte d'une épidémie hors de contrôle à cause des variants grandit, le préfet a annoncé que des moyens supplémentaires ont été alloués par le gouvernement. À savoir, "une surveillance plus accrue, la Marine serait dans les parages pour surveiller les frontières" et "des moyens de surveillance aérienne", détaille Ramlati Ali. Et de poursuivre : "Si on arrive à arrêter le flux de ceux qui viennent des autres îles, on pourra arrêter ce qui se passe dans les territoires. Je pense que ça pourrait quand même apporter les résultats escomptés, peut-être pas dans l'immédiat, mais on peut espérer que dans les trois semaines, que la courbe puisse descendre."