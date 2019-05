A peine élu, Netanyahu pousse le parlement israélien à voter sa dissolution

Chef de file d'Israël Beiteinou et ex-allié de Netanyahu, Avidgor Lieberman s'est montré intransigeant sur la question de la fin de l'exemption de service militaire - obligatoire pour toutes et tous sauf dérogation en Israël - pour des dizaines de milliers d'étudiants des écoles talmudiques. Une tradition qui oppose laïcs nationalistes et ultra-orthodoxes depuis des années, que Netanyahu avait réussi à surmonter jusqu'à présent, mais que la dégradation relative de son poids politique l'a obligé à affronter, en vue d'établir sa coalition. "Question de principe", a asséné l'ancien ministre de la Défense.





Pour ses adversaires, Benyamin Netanyahu aurait pu se désister, mais n'est préoccupé que de sa survie politique. Il s'accroche à son poste pour faire voter des lois le protégeant des poursuites, accusent-ils. "On s'est servi de manière cynique de la loi sur la conscription pour semer la confusion dans l'esprit du public, inciter à la haine contre les ultra-orthodoxes et marquer des points", s'est indigné le leader ultra-orthodoxe Yaakov Litzman. "Lieberman appartient désormais à la gauche", a répondu Netanyahu.





En attendant, de nouvelles élections sont convoquées. De quoi favoriser l'émergence déjà constatée du parti de centre-droit Bleu et blanc de l'ancien militaire Benny Gantz, ex aequo en sièges avec le Likoud, au prochain scrutin ? En attendant, Netanyahu se voit d'ores et déjà reprocher le coût de ces prochaines élections : 117 millions d'euros, sans compter le manque à gagner lié au fait que les jours d'élections sont chômés en Israël.