À quoi est due la vague de froid qui touche l'Amérique du Nord ?

Une vague de froid frappe l'Amérique du Nord avec des températures pouvant tomber jusqu'à -50° degrés. Des conditions climatiques exceptionnelles dans leur étendue et dans leur durée. Et cela devrait continuer encore quelques jours. D'après Météo France, ces conditions polaires pourraient être une conséquence du réchauffement climatique.



