Etats-Unis : une fusillade lors d'une soirée d'Halloween fait trois morts et neuf blessés à Long Beach

Halloween endeuillée. Une soirée privée a viré au drame, la nuit dernière à Long Beach, une petite ville située au sud de Los Angeles. Au moins trois personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une fusillade, indiquent les autorités et la presse locales. Selon l'agence Associated Press, le drame à eu lieu aux alentours de 22h45 heure locale.

Le porte-parole des pompiers de de Long Beach, Jake Heflin, a expliqué au Los Angeles Times que ses hommes sont arrivés sur les lieux et ont découvert "une scène de chaos" avec douze personnes impliquées dans l'attaque. Les pompiers ont d'ailleurs twitté des images des secours s'activant auprès des blessés.