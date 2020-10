Donald Trump serait le principal facteur de désinformation sur le Covid-19, selon une étude

S’il crie à la "fake news" dès qu’il en a l’occasion, Donald Trump n’est pas pour autant un modèle d’honnêteté, ni de rigueur dans ce qu’il dit. Le président américain a même très probablement été à lui seul le facteur ayant le plus engendré de désinformation sur le Covid-19 pendant la pandémie, selon une étude publiée jeudi 1er octobre par l'université Cornell.

Quelque 38 millions d'articles, publiés en anglais dans les médias traditionnels entre le 1er janvier et le 26 mai 2020, ont été analysés par une équipe de la Cornell Alliance for Science. Cette base de données comprenait des articles publiés notamment pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que pour certains autres pays d'Afrique et d'Asie. Plus de 522.400 articles véhiculant de fausses informations relatives au coronavirus ont été identifiés -- un phénomène qualifié "d'infodémie" par l'Organisation mondiale de la santé.

Au total, onze catégories ont été identifiées, allant des théories conspirationnistes aux remèdes miracles. Ce dernier sujet était de loin le plus populaire, apparaissant dans 295.351 articles, soit plus que les dix autres combinés.