En Afghanistan, l'économie s'effondre depuis l'arrivée des talibans

ÉCONOMIE - Affecté par des années de conflits, l’Afghanistan est un des pays les plus pauvres au monde. La prise de pouvoir des talibans risque d’aggraver la situation économique du pays.

Voilà maintenant dix jours que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul. Pour tenter de retrouver un semblant de vie normale, les habitants de la capitale se pressent dans les rues et dans les commerces. Mais ce mercredi matin, sur un marché populaires de la capitale, les produits frais ne se vendent pas. "Personne n'a plus d'argent pour acheter les fruits et légumes, car il n'y a plus de cash, les prix augmentent et les gens ne reçoivent plus de salaire", confie ce commerçant, avant que quelques mètres plus loin, un autre commerçant abonde dans son sens. "C'est désespérant, je n'ai vendu qu'un seul carton, avant j'en vendais dix", confie ce vendeur de raisins lors d'un reportage diffusé sur TF1.

Depuis l'arrivée des talibans, c'est toute l'économie du pays qui s'effondre. Les fonctionnaires ne reçoivent plus de salaires et les services publics sont tous fermés. Tous les produits importés, pas seulement la nourriture, mais les habits, les matériels de construction et les voitures aussi sont aussi concernés. Beaucoup de choses n'entrent plus dans le pays puisque les six frontières terrestres sont toujours fermées à l'heure actuelle.

Le seul commerce qui fonctionne en ce moment, c’est la vente d'abayas et de voiles intégrales. Et pour cause, "toutes les femmes veulent racheter des abayas et des burqas à cause des talibans", confie un vendeur. Car c'est désormais la loi islamique des talibans qui est devenue la règle de vie quotidienne ici, comme l'explique ce reportage diffusé au 20H mardi soir.

