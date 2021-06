Israël : Yaïr Lapid arrache in extremis un accord de coalition anti-Netanyahu

La sortie d'une crise politique qui dure depuis deux ans se précise en Israël. Mercredi, le chef de l'opposition Yaïr Lapid a informé le président Reuven Rivlin qu'il était parvenu à réunir les soutiens nécessaires pour former un gouvernement d'union censé mettre un terme à plus d’une décennie de pouvoir de Benjamin Netanyahu. Ces deux dernières années, quatre élections n’ont pas débouché sur la constitution d’un gouvernement stable.

Ce gouvernement de coalition, qui devrait être constitué de huit partis (deux de gauche, deux de centre, trois de droite et un arabe), doit désormais obtenir le vote de confiance du Parlement. "Je vous félicite, vous et les chefs de partis, pour cet accord de gouvernement. Nous nous attendons à ce que le Parlement se réunisse le plus tôt possible pour ratifier ce gouvernement", a réagi le président Reuven Rivlin. Ce dernier, exerçant une fonction essentiellement honorifique et dépourvue de pouvoir exécutif, a vu le nom de son successeur, Isaac Herzog, être confirmé dans la journée par les parlementaires.