La marque Gerber (groupe Nestlé) choisit un bébé porteur de trisomie 21 comme ambassadeur

Une campagne de publicité pour faire évoluer les mentalités. Lucas, un bébé blondinet d'un an atteint de trisomie 21 a été désigné ce mercredi comme la nouvelle égérie, aux Etats-Unis, de la marque de petits pots pour nourrissons Gerber. Une première depuis la création du groupe.





Dans un communiqué, Gerber en a profité pour féliciter ce petit garçon originaire de Géorgie. Ce dernier a été choisi parmi plus de 140.000 candidatures et a notamment retenu l'attention des juges grâce à son "sourire éclatant". En plus de décrocher la timbale de la huitième édition annuelle (sur les réseaux sociaux) du Gerber Spokesbaby (le bébé porte-parole de Gerber), Lucas et sa famille percevront également quelque 50.000 dollars (40.800 euros) rapporte ainsi le Huffington Post Canada.