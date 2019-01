Manchester : trois blessés dans une attaque au couteau à la gare Victoria

Sam Clark, producteur à la BBC a été témoin de cette agression et raconte à l'AFP avoir "entendu ce cri absolument terrifiant et j'ai regardé sur le quai", a-t-il dit. "Il est venu vers moi. J'ai vu qu'il avait un couteau de cuisine avec une lame qui était bien longue de 30 centimètres". "C'était effrayant, vraiment effrayant", a-t-il ajouté.





Il a également rapporté que les policiers avaient utilisé un pistolet paralysant et un pulvérisateur au poivre avant que "six ou sept" policiers ne se jettent sur l'homme pour le maîtriser. Sam Clack a précisé qu'il avait entendu l'agresseur crier "Allah". "Il l'a crié avant l'attaque, il l'a crié pendant: 'Allah'", a-t-il dit.





De plus, "le type a dit, et ce sont ses mots exacts: 'Tant que vous continuerez à bombarder d'autres pays, ce genre de conneries continuera à se produire'", a déclaré Sam Clack. Un autre témoin, une femme qui s'est seulement identifiée par le prénom Rebekka, a déclaré au quotidien Daily Mirror : "J'ai entendu le cri le plus effrayant que j'aie jamais entendu, je me suis retournée et j'ai vu tout le monde courir dans ma direction". Elle a raconté s'être ensuite cachée. "J'étais simplement terrifiée, je pensais que j'allais mourir", dit-elle.