Que sont ces "coronabonds" qui font achopper le plan de sauvetage Covid des Etats européens ?

Les coronabonds sont la contraction des mots coronavirus et eurobonds, le mot anglais pour euro-obligations. Les euro-obligations sont des emprunts émis en commun par les pays de la zone euro sur les marchés financiers. Concrètement, les eurobonds consistent à mutualiser, à l’échelle européenne, la dette des pays de la zone euro. Les pays émettent ensemble des obligations sur les marchés financiers. Ceux qui versent habituellement les taux d'intérêt les plus élevés peuvent ainsi bénéficier des taux plus bas des pays plus solides.

Les coronabonds sont vues comme une"réponse sérieuse et adaptée" par le président du Conseil italien Giuseppe Conte, pour qui seul un plan de sauvetage à l'échelle européenne serait efficace face à la crise économique qui s'annonce. L'idée italienne est soutenue par la France et l'Espagne, alliées de poids, mais aussi par la Grèce, Malte, le Luxembourg ou encore l'Irlande.

Bruno Le Maire table sur un compromis en proposant un "fonds de relance" capable d'émettre de la dette commune aux Etats membres, mais limité aux services publics essentiels, comme la santé, ou aux filières menacées.