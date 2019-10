RSF porte plainte contre une affiche géante vantant le tourisme en Arabie saoudite

Un an après l'assassinat de Jamal Khashoggi, la publicité vantant le tourisme en Arabie Saoudite installée boulevard Haussman à Paris, a du mal à passer. Y voyant une provocation et une atteinte à la dignité humaine, l'ONG Reporters sans frontières (RSF) a décidé de porter l'affaire devant la justice pour obtenir son retrait.

"Afin d’obtenir le retrait de cette publicité", RSF a précisé avoir déposé une plainte en référé (une procédure d'urgence) devant un juge administratif, pour demander "que l’arrêté préfectoral autorisant son affichage soit annulé". Et ce au motif qu'elle constitue "une inacceptable atteinte à la dignité humaine, et par conséquent un grave trouble à l’ordre public".

Dans un communiqué, l'ONG s'indigne du calendrier de cette campagne, apparue début octobre, qui coïncide avec la date anniversaire du meurtre de Jamal Khashoggi, journaliste opposant au régime de Ryad, tué et démembré en Turquie. "Un an presque jour pour jour après l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué et démembré dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul par des agents de Riyad, RSF estime que cette publicité affiche le cynisme de l’Arabie saoudite, le peu de cas qu’elle fait des réactions internationales et son mépris des libertés fondamentales", indique l'association de défense de la liberté de la presse.