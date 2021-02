Russie : l'étrange symbole des soutiens de l'opposant Alexeï Navalny

C'est un nouveau symbole politique, qui fleurit dans les manifestations de soutien à l'opposant Alexeï Navalny, depuis son arrestation lors de son retour à Moscou le 17 janvier dernier. Une brosse à WC, souvent dorée, en référence à celles aperçues dans le documentaire signé de l'adversaire du Kremlin , "Un Palais pour Poutine". Lorsqu'il détaille, en visite virtuelle, le prix de chaque objet de cette demeure somptueuse, Alexeï Navalny s'arrête un instant sur le prix de brosses supposément "en or", qu'il chiffre à 700 euros pièce. Il n'en fallait pas plus pour frapper l'imaginaire des opposants russes, dont l'humour potache a fait le reste.

Intitulé "Le Palais de Poutine, histoire du plus gros pot-de-vin du monde", le documentaire dévoile ce petit royaume au bord de la Mer Noire, grand comme "39 principautés de Monaco", et dont le maître du Kremlin serait selon lui le réel propriétaire. Alexeï Navalny a mis à profit son exil allemand pour fouiller les archives de la Stasi, et retrouver des éléments sur le jeune Vladimir Poutine lors de ses passages en ex-RDA.

C'est en Allemagne que, selon lui, le futur président russe forme ses premières alliances, et se forge une philosophie basée sur le mensonge et la corruption. Laquelle trouverait une traduction simple lorsque Poutine accèdera au pouvoir en Russie : placer ses amis à la tête des entreprises publiques, et prendre sa part sur le siphonnage systématique de celles-ci. Le "palais" de Poutine serait ainsi le fruit de près de 20 ans de corruption au plus haut niveau de l'État.