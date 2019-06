Un couple lesbien agressé à Londres parce qu'elles refusent de s'embrasser : "J'en ai assez d'être pris pour un objet sexuel"

Elle explique ne plus se souvenir de tout, d'avoir tenter de calmer le jeu en faisant des blagues, en réalisant qu'elles étaient seules avec eux dans le bus. Sa petite amie a même fait semblant d'être malade, en espérant qu'ils s'en aillent. "Mais ils ont continué à nous harceler, à nous jeter des pièces de monnaie et ils avaient l'air de trouver ça de plus en plus drôle", décrit la jeune femme.





La situation s'est alors aggravée. "Soudainement, Chris s'est retrouvée au milieu du bus en train de se battre avec eux", explique Melania. Elle se précipite pour lui venir en aide, sa petite amie est frappée par trois hommes et a le visage en sang. Elle reçoit des coups à son tour et bascule au sol, sans doute après s'être évanoui. "Soudain le bus s'est arrêté, la police était là et je saignais de partout. Nos affaires avaient disparues", continue-elle.