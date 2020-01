VIDÉO - Iran : les images de la marée humaine rassemblée à Téhéran en hommage au général Soleimani

Guerre des nerfs entre l'Iran et les Etats-Unis

L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême d'Iran, a prononcé une courte prière en arabe devant les cercueils contenant les dépouille du général Soleimani, de l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi (paramilitaires irakiens pro-Iran), et de quatre autres Iraniens. Le guide et les autres dignitaires présents, comme le président Hassan Rohani, le chef du Parlement Ali Larijani, et Hossein Salami, chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, ont quitté les lieux avant que les cercueils des "martyrs" ne commencent à se frayer un passage parmi la foule.

Si l'heure était principalement au recueillement, à la prière et à la tristesse, comme le souligne Michel Scott, des slogans anti-américains ont néanmoins fusé lors de ce rassemblement : "Mort à l'Amérique" pouvait-on entendre dans les rues, de la part de certains manifestants qui réclament vengeance. Malgré les menaces américaines, que la population ne semble guère craindre, l'Iran a juré de se "venger" de façon "sévère", la mort de Soleimani et la population est dans l'attente d'une probable guerre "imminente" avec les USA.