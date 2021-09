À Rome, les sangliers envahissent les rues, provoquant la colère et l'inquiétude des habitants

INSOLITE – Dans la capitale italienne, des familles entières de sangliers n'hésitent plus à se promener dans certains quartiers, en quête de nourriture. Un problème qui commence sérieusement à incommoder les habitants.

Ce sont des voisins envahissants dont certains habitants de Rome aimeraient se passer. Depuis quelques années, des sangliers ont fait leur apparition dans le paysage urbain, se faufilant dans les rues de la capitale italienne et déambulant parfois même au milieu des bouchons. Des visites de plus en plus régulières qui commencent à agacer les Romains.

Des bêtes parfois agressives

"Ils viennent souvent ici. En général, ils arrivent vers l’heure de fermeture, le soir. Mais maintenant, ils peuvent venir à n’importe quelle heure de la journée", décrit, consterné, un restaurateur. Ces animaux sauvages, qui peuvent peser jusqu'à 100 kilos, viennent des forêts alentours à la recherche de nourriture et sont attirés notamment par les ordures débordant des poubelles de la ville. Ces animaux, normalement nocturnes, sortent de plus en plus souvent en pleine journée. Si leur présence insolite peut prêter à rire, les Romains commencent, eux, à s’inquiéter.

Car les bêtes se montrent parfois agressives, comme en atteste une vidéo amateure tournée en mai dernier sur le parking d'un supermarché. Sur les images, on peut y voir une femme contrainte d'abandonner ses sacs de course devant des bêtes très insistantes. "Ce n'est pas possible. J'ai peur de marcher sur le trottoir parce que si je m'approche des poubelles, ils vont me sauter dessus", témoigne une habitante.

Si leur chasse est désormais autorisée, les Romains préféreraient que le problème des ordures soit également réglé. Le sujet devrait peser sur le résultat des élections municipales qui auront lieu le week-end prochain.

