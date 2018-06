A seulement 8 ans, un jeune Belge a décroché l’équivalent du bac

En France, la plus jeune candidate au baccalauréat cette année a 11 ans. Quelques années de plus donc, mais elle reste pourtant la plus jeune candidate de l'histoire du pays. Elle bat de peu le record d'Arthur Ramiandrisoa, qui avait décroché en 1989 son bac à 11 ans et 11 mois, sans jamais aller à l'école. Il a depuis obtenu une maîtrise de mathématiques et un doctorat et est aujourd'hui urbaniste.