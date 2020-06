A Washington, des manifestants s'en prennent à une statue du président esclavagiste Andrew Jackson

Les protestataires ont accroché de longues cordes à la statue du septième président américain pour tenter de la faire tomber, sans y parvenir, selon des images circulant sur les réseaux sociaux. Sur un côté de la statue, le mot "killer" ("assassin", en français) a été écrit en lettres noires. "On avait des cordes, des chaînes, une poulie pour tirer et on allait (...) faire tomber la statue", a raconté à l'AFP lundi 22 juin un manifestant âgé d'une vingtaine d'années, préférant rester anonyme. "La police nous a attaqués et a commencé à utiliser du gaz poivre", a déclaré un autre manifestant, Raymond Spaine, 52 ans, en se nettoyant les yeux.