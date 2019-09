À Washington, Greta Thunberg rencontre Barack Obama

RENCONTRE - La jeune Suédoise et l'ancien président américain se sont rencontrés mardi 17 septembre à Washington. Arrivée par voilier, Greta Thunberg est actuellement aux Etats-Unis pour y rencontrer des personnalités, en amont du sommet sur le climat de l'ONU le 23 septembre prochain.

"Toi et moi, on forme une équipe", a déclaré Barack Obama à Greta Thunberg, venue le rencontrer mardi 17 septembre à Washington. De passage dans le pays en prévision du sommet sur le climat de l'ONU qui se tiendra le 23 septembre prochain, la jeune activiste suédoise en a profité pour échanger avec l'ancien chef de l'Etat.

"Consciente du fait que sa génération sera la plus durement touchée par les changements climatiques, elle n'a pas peur de réclamer que des mesures concrètes soient prises", a reconnu Barack Obama, admiratif envers "l'une des plus grandes défenseures de notre planète". Leur rencontre a été immortalisée par la fondation de ce dernier, puis relayée sur les réseaux sociaux. On y voit notamment l'adolescente déclarer : "Personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde, alors faites tout ce que vous pouvez".