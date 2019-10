Abou Bakr al-Baghdadi tué "comme un chien" en Syrie : comment Trump a détaillé le raid américain contre le chef du groupe Etat islamique

TERRORISME - Le chef de l'EI a été tué au cours d'une opération militaire dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé Donald Trump ce dimanche avec de nombreux détails. Le terroriste a fait exploser son gilet chargé d'explosifs pour se suicider après s'être réfugié dans un tunnel.

C'est aux abords de Baricha, un village du nord-ouest syrien et situé à environ cinq kilomètres de la frontière avec la Turquie, que l'opération s'est déroulée. "Nous sommes restés dans sa citadelle durant deux heures et, après avoir récupéré des documents, nous sommes partis." "C'était comme regarder un film", a raconté le président, relatant comment il avait visionné en temps réel le raid américain grâce à des caméras embarquées par les forces spéciales. Une vidéo, publiée par des activistes syriens et relayée par la télévision d'Etat irakienne Al Iraqiya TV, témoigne du raid.