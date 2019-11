Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, le mystérieux nouveaux "calife" de Daech

Une déclaration qu'on relève d'autant plus que le nom du nouveau "calife" de Daech avait bien peu circulé au moment de désigner les potentiels successeurs d’al-Baghdadi. Alors que sait-on de lui ?

Un autre élément d'explication pour comprendre le peu de connaissances réunies à son sujet vient aussi d'une tradition au sein du groupe terroriste. En effet, Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi pourrait bien être un faux nom, prévient le chercheur et consultant sur les questions islamistes Romain Caillet. "Ce nom ne me dit rien, mais il faut savoir qu’en général, lorsqu’un responsable de l’État islamique arrive à une nouvelle fonction, il change de pseudonyme, probablement pour ne pas être reconnu plus rapidement par les services de renseignement", a-t-il expliqué à France info.

Interrogé par Le Parisien, le politologue et spécialiste de la propagande islamiste Asiem El Difraoui va dans le même sens. "Il est possible qu’il ne s’agisse que d’une identité fantoche, derrière laquelle il y aurait un groupe de personnes", déclare-t-il. "L’appellation al-Qourachi figurant à la fin de son nom indique qu’il est décrit comme un descendant de la tribu Quraych du prophète Mahomet, une lignée que l’État islamique considère comme une condition préalable pour devenir un calife", note de son côté le New York Times.