Abus sexuels dans l'Eglise : le pape François oblige légalement les signalements

Une petite révolution ? Ou un pas en avant fait par le pape François ? Ce jeudi, le souverain pontife a dévoilé une législation bien plus stricte obligeant le personnel ecclésiastique (prêtres, religieux et religieuses) à signaler tout abus sexuel, agression, harcèlement ou couverture de tels faits. Tous les diocèses de la planète sont en outre obligés d'ici à un an à mettre en place un système accessible au public pour déposer des signalements d'abus sexuels potentiels, qui seront examinés dans un délai de 90 jours.





Ces décisions ont été prises dans un "motu proprio", c'est-à-dire une lettre émise directement par le pape qui modifie la législation de l'Eglise (le droit canon). Le souverain pontife a néanmoins souhaité que le secret de la confession demeure absolu, ce qui exclut donc une dénonciation de faits rapportés par un fidèle dans le confessionnal.