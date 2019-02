Abus sexuels dans l'Eglise : le pape veut mettre fin à l'impunité

Face aux affaires de pédophilie longtemps maintenues sous silence, le Vatican a procédé à trois jours de réflexion et d'examen de conscience. Trois jours durant lesquels les cardinaux ont notamment écouté les témoignages poignants des victimes. Le pape François assure que l'Eglise ne dissimulera plus les abus sexuels et a annoncé sa volonté de mettre fin à l'impunité. L'heure est-elle à la transparence totale au Vatican ?



