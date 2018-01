L'ex-médecin de l'équipe américaine de gymnastique écope de 40 à 175 années de prison pour abus sexuels

Quelques semaines plus tard, c'est Aly Raisman, l'une des plus grandes gymnastes de l'histoire américaine qui confie sur la chaine CBS avoir été victime du Dr Nassar. Aly Raisman, 23 ans, a remporté six médailles dont trois d'or aux jeux Olympiques de Londres (2012) et Rio (2016). Elle accuse le médecin d'attouchements sexuels sous couvert de traitement contre des blessures au dos ou aux hanches. Dans l'émission phare de la chaine, 60 Minutes, Aly Raisman raconte que tout a débuté lorsqu'elle avait 15 ans, l'âge où elle dit avoir subi le premier "traitement" du Dr Nassar.





L'ancienne athlète, désormais retraitée, se disait "en colère", et souhaitait "juste amener un changement" pour que les jeunes gymnastes "n'aient plus jamais à vivre cela". Elle dit également avoir parlé au FBI après les Jeux de Rio pour dénoncer ces faits et en profitait pour demander à la Fédération américaine d'effectuer des changements majeurs dans sa "culture".