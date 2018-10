Abus sexuels : pour le pape François, le silence "ne peut plus être toléré" dans l'Église

Le Saint-Père avait déjà affirmé sa volonté "éradiquer la culture de l'abus". Ce samedi, le pape François confirme qu'il est temps de mettre fin à l'omerta qui règne au sein de l'Église catholique, jugeant que le silence "ne peut plus être toléré" dans les affaires d'abus sexuels. L'évêque de Rome a par ailleurs ordonné une enquête plus approfondie dans les archives du Vatican sur le célèbre cardinal américain Theodore McCarrick, âgé de 87 ans, accusé d'abus sexuels et interdit en juillet d'exercer son ministère dans l'attente d'une décision définitive du Saint-Siège.





"Le Saint-Siège est conscient que pourraient émerger de l'examen des faits et des circonstances, des choix qui ne seraient pas cohérents avec l'approche contemporaine de telles questions", indique le communiqué du Saint-Siège. "Néanmoins, comme l'a dit le pape François, 'nous suivrons le chemin de la vérité, où qu'il nous porte'. Aussi bien les abus que leur couverture ne

peuvent plus être tolérés et un traitement différent pour les évêques qui les ont commis ou couverts représente en fait une forme de cléricalisme qui n'est plus acceptable".