Drame dans l'Himalaya : les corps de 7 alpinistes découverts

Les corps de sept alpinistes disparus il y a près d'un mois sur un sommet de l'Himalaya ont été retrouvés. Dimanche, une équipe de secouristes spécialisés dans les interventions en haute montagne ont découvert sept corps d'alpinistes. Récupérés au bout de sept heures de labeur, ils ont été "transportés sur un site à proximité", a déclaré à un porte-parole de la Police des frontières indo-tibétaine (ITBP), Vivek Kumar Pandey. "Nous avons aussi découvert de l'équipement de montagne", a-t-il ajouté. Les recherches pour trouver le huitième alpiniste disparu se poursuivront lundi, a-t-il précisé.

Début juin, les recherches avaient commencé afin de retrouver les huit alpinistes portés disparus, à savoir quatre Britanniques, deux Américains, un Indien et une Australienne. Ils étaient partis gravir le Nanda Devi, deuxième plus haut massif de l'Inde. "Les conditions sur le terrain étaient extrêmement difficiles en raison de la forte pente, de l'accumulation de neige et des vents forts", a expliqué Vivek Kumar Pandey. Quatre autres alpinistes britanniques secourus après s'être séparés du groupe principal avaient aidé les équipes de secours à localiser les huit autres.