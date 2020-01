Accident de motoneige au Québec : qui sont les cinq Français disparus ?

Selon la police québécoise, il s'agit de Gilles Claude, 58 ans, Yan Thierry, 24 ans, Jean-René Dumoulin, 24 ans, Julien Benoît, 34 ans, et Arnaud Antoine, 25 ans. Le plus âgé, Gilles Claude, est le père de trois biathlètes internationaux, Emilien, Florent et Fabien. Ce dernier est monté jeudi pour la première fois sur le podium d'une étape de la Coupe du monde de biathlon, à Pokljuka en Slovénie. Une troisième place qu'il a dédiée à son père.

"Il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père", a expliqué le biathlète sur la chaîne L'Equipe, accompagné par son frère Florent, également biathlète au sein de l'équipe belge. "Aujourd'hui ce podium est pour lui, je suis sûr qu'il est fier de nous et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était important pour nous. Le but n'était pas forcément le résultat, c'était de rendre un hommage et faire du mieux possible", a-t-il ajouté.

Sur le terrain, les recherches se sont poursuivies toute la journée jeudi dans une zone située à l'est du lac Saint-Jean, près de la commune de Saint-Henri-de-Taillon, à environ 225 km au nord de la ville de Québec. Jeudi, une troisième équipe de plongeurs, aidés d'un petit propulseur sous-marin et de sonars, s'est jointe aux efforts déployés sur le terrain, avec l'appui de deux hélicoptères et de drones. Au total, une trentaine de personnes étaient mobilisées jeudi, selon la Sûreté du Québec qui pilote les recherches.