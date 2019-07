Accord de libre échange avec le Mercosur : que contient le texte ?

L'accord conclu vendredi 28 juin entre l'Union européenne et le Mercosur fait depuis deux jours l'objets d'âpres critiques, notamment de la part des agriculteurs européens. Le texte, un traité de libre échange entre l'UE et le Mercosur, composés du Brésil, de l'Argentine l'Uruguay et le Paraguay, doit permettre d'accroître considérablement les échanges entre les deux régions. Il contient aussi des garanties pour contrer ses potentiels effets négatifs.