Accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur : le vrai du faux

Vous avez sans doute entendu parler de cette polémique autour de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Rappelons que ce dernier regroupe quatre pays de l'Amérique du Sud dont le Brésil et l'Argentine. Le texte prévoirait d'augmenter les importations de viandes en provenance du sous-continent. Mais qu'en est-il réellement ? D'autres secteurs vont-ils en profiter ? Cet accord va-t-il bientôt entrer en vigueur ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.