Accord post-Brexit : ce qui va changer pour les pêcheurs français

Un Noël qui prend l'eau. C'est l'avis de nombreux pêcheurs européens, français en tête, qui, ce jeudi soir, ont accueilli avec scepticisme et inquiétude l'accord sur le Brexit conclu quelques heures plus tôt entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. En cause, un texte en vertu duquel ils vont devoir renoncer à une part de leurs prises dans les eaux britanniques.

Le négociateur européen Michel Barnier a promis que l'UE serait "aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner". Il a souligné qu'il y aurait, malgré cet accord, "de vrais changements" au 1er janvier "pour beaucoup de citoyens et d'entreprises". L'UE a provisionné cinq milliards d'euros dans son budget pour soutenir les secteurs les plus touchés.

Pas de quoi rassurer pour autant. "Cette clause de revoyure, qu'aucun autre secteur économique ne supporte, est inadmissible et ne donne aucune visibilité à la pêche française et à toute la filière", a vertement réagi Hubert Carré, directeur général du Comité national français des pêches maritimes et des élevages marins, qui déplore les sombres perspectives pour le secteur, jusqu'ici prospère mais dont la flotte de navires a considérablement vieilli, plusieurs crises ayant refroidi les ardeurs des investisseurs. "On était parti sur un renouvellement de la flotte puisque c'est dramatique - les bateaux, en moyenne, ont entre 25 et 30 ans. Ça va être chaud."