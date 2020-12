Accord post-Brexit : Michel Barnier, défenseur acharné des intérêts européens

Pour Michel Barnier, l'aventure Brexit a débuté le 1er octobre 2016. Ce jour-là, l'Européen convaincu qu'il est endosse le costume de négociateur en chef pour Bruxelles et les Européens. À l'époque, il n'avait guère à perdre : il avait été battu par Jean-Claude Juncker en mars 2014 dans la course à la présidence de la Commission européenne lors du congrès du Parti populaire européen (PPE, droite). En France, son parti, l'UMP, lui a préféré Laurent Wauquiez pour les élections régionales au Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec l'Europe, Michel Barnier se voit offrir un nouveau défi. Dans un premier temps, Jean-Claude Juncker le nomme en février 2015 conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité, avant de lui confier la très difficile négociation du Brexit après la décision des Britanniques de quitter l'UE en juin 2016. "Son job, c'était que les 27 restent groupés et qu'on puisse avoir avec les Britanniques des discussions franches", commente en novembre 2018 Jean-Dominique Giuliani, de la Fondation Robert-Schuman.

Pour Juncker, Michel Barnier est le candidat idéal. Son parcours plaide pour lui : l'homme a en effet siégé dans plusieurs gouvernements de droite en France dans les années 1990 et 2000, avec des portefeuilles variés (Affaires européennes, Environnement, Agriculture etc), a été commissaire européen à deux reprises, chargé des Politiques Régionales et du cadre financier (1999-2004), puis responsable du Marché Intérieur et des Services (2009-2014). "Il connaît les problèmes britanniques sur lesquels on va devoir négocier", avait d'ailleurs estimé Jean-Claude Juncker.