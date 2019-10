Accord sur le Brexit : ce que cela va changer dans l'Hexagone

JT 20H - La signature d'un accord entre Londres et Bruxelles est une bouffée d'air pour les routiers, les pêcheurs et les agriculteurs français. Découvrez ce que ce traité pourrait changer dans notre pays.

Ce 17 octobre 2019, le président de la Commission européenne et le Premier ministre britannique ont annoncé la signature d'un accord sur le Brexit. C'est la raison pour laquelle les travailleurs français que nous avons rencontrés étaient soulagés. Les pêcheurs d'Ouistreham (Calvados), par exemple, pourraient continuer à s'approvisionner dans les eaux britanniques.



