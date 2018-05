Accord sur le nucléaire iranien : sanctions américaines, impact en Europe... tout comprendre à la crise

A partir du mois d'août, les Etats-Unis devraient progressivement rétablir leurs sanctions à l'encontre des entreprises ayant des liens avec l'Iran, touchant d'abord les secteurs automobile et aéronautique civil puis celui de l'énergie et de la finance. D'un pays à l'autre, l'impact sera différent : les Russes, dont les relations avec l'Occident sont déjà au plus bas et qui ont l'habitude de faire des affaires dans un environnement de sanctions économiques, ne devraient pas craindre de contrecarrer Washington. La Chine, assoiffée d'hydrocarbures et premier partenaire commercial de Téhéran, semble également avoir l'intention de passer outre les sanctions américaines afin de muscler ses investissements en Iran.





L'Europe, en revanche, fait grise mine, puisque les firmes européennes pourraient être dissuadées de conclure des contrats avec l'Iran en raison des amendes potentiellement encourues par leurs filiales américaines. Les Européens voient ainsi un marché pesant des milliards leur échapper. En particulier la France : les exportations tricolores vers l'Iran sont passées de 562 millions d'euros en 2015 à 1,5 milliard en 2017. Les importations ont de leur côté explosé, atteignant 2,3 milliards d'euros - leur niveau le plus élevé depuis 2008 - contre 66 millions d'euros en 2015.