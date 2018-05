Accord sur le nucléaire : l'Iran va-t-il relancer son programme atomique après le retrait des États-Unis ?

Comme attendu, Donald Trump a annoncé sa décision sur le nucléaire iranien, ce mardi 8 mai 2018. Depuis plusieurs mois, il a promis de torpiller ce texte. Et c'est désormais chose faite. Lors de sa campagne, le président américain avait estimé qu'il s'agissait du "pire accord" que son pays n'ait jamais signé. Comment les responsables iraniens vont-ils réagir ?



