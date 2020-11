Accusation de fraudes : Fox News coupe la porte-parole de la Maison-Blanche en direct

Les médias ne semblent plus tout à fait enclins à laisser le parti républicain distiller ce qu'ils estiment être des "fake news". Lors d'une étrange conférence de presse organisée lundi 9 novembre à Washington, Kayleigh McEnany, la porte-parole de la Maison Blanche, a affirmé que l'élection n'était "pas terminée" et accusé les démocrates d'avoir "triché". Des propos retransmis en direct sur différentes chaines, dont Fox News, qui a décidé de mettre un terme à la retransmission de cette conférence de presse.

Au cours de cette conférence de presse, Kaleigh McEnany a déclaré que l'équipe de Trump souhaitait que "chaque vote légal soit compté et que chacun des bulletins de vote illégaux soit ..." La fin de cette phrase prononcée par la porte-parole de la Maison-Blanche a été immédiatement coupée par la chaine Fox News et Neil Cavuto, présentateur de la chaine de reprendre la main. "Wow, wow, wow, nous devons être très clairs, a-t-il dit. Elle accuse l'autre camp de se féliciter du vote illégal et de la tricherie. À moins qu'elle n'ait plus de détails pour étayer cela, je ne peux continuer à vous montrer cela."