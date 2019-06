Accusation de viol : le footballeur Cristiano Ronaldo assigné à comparaître aux Etats-Unis

L'assignation à comparaître du joueur va relancer une procédure qui tourne au ralenti depuis l'automne dernier. Selon plusieurs médias, les avocats de la plaignante ont eu de grandes difficultés à remettre en mains propres à Ronaldo son assignation, ce que la loi du Nevada exige. La réception de ce document va donc relancer la machine judiciaire.





La police du Nevada avait adressé en janvier une requête aux autorités italiennes pour obtenir un échantillon d'ADN de Ronaldo, mesure habituelle dans ce cas de figure. Récemment, la défense de Kathryn Mayorga a réfuté des informations selon lesquelles la plainte contre le joueur aurait été retirée. "Les accusations n'ont pas été abandonnées. Nous avons juste retiré notre plainte au niveau de l'État du Nevada car nous avons déposé une plainte identique devant un tribunal fédéral", a expliqué Larissa Drohobyczer, qui représente la plaignante. La Juventus a indiqué en mars que sa tournée d'été se déroulerait en Asie, et non plus aux Etats-Unis comme lors des dernières saisons.